Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Başkent ekibinin 20 hafta sonunda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. Gençlerbirliği 21 puanla 13. sırada bulunuyor.
Konuk ekibin Trabzonspor'un ise, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 38 puan toplayan bordo-mavililer, lider Sivaspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Sessegnon, Candeias, Nadir, Sefa
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Guilherme, Sörloth
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