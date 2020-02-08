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    • 08.02.2020 16:04
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    • 08.02.2020 16:23

    Son dakika haberi... 'un karşısındaki ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 21.haftasında , deplasmanına çıkıyor. Ev sahibi ekip son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Trabzonspor ise şampiyonluk yürüyüşüne emin adımlarla yürüyor. Bordo-mavili ekip son olarak Fenerbahçe'yi 2-1'le geçmişti. Sporseverler Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arıyor. Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    İşte Trabzon'un Gençlerbirliği 11'i!

    Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Başkent ekibinin 20 hafta sonunda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. Gençlerbirliği 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

    Konuk ekibin Trabzonspor'un ise, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 38 puan toplayan bordo-mavililer, lider Sivaspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

    GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR İLK 11'LER

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Sessegnon, Candeias, Nadir, Sefa

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Guilherme, Sörloth

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