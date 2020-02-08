Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun radarına takıldı. Azeri basınında yer alan haberlerde, Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkililerin deneyimli teknik adamla görüşmek için Türkiye'ye geldiği öne sürüldü.

Azeri Sportinfo haber sitesi, 'Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için İstanbul'a gitti' başlığıyla bir haber yayınladı ve Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafını okuyucularıyla paylaştı.

BU İŞ BEŞİKTAŞ'A YARAYACAK

56 yaşındaki teknik adam eğer Azerilerle anlaşma sağlarsa, bu durum Beşiktaş'a da yarayacak. Çünkü Avcı, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini "Bir takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alırım" şeklinde anlaşarak feshetmişti.

Azerbaycan milli takımında Nikola Jurchevic'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğu bir süredir boşta.