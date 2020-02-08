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    • 08.02.2020 14:57
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    • 08.02.2020 15:10

    'nın yeni takımı büyük sürpriz! 'tan ayrılmıştı...

    'in ilk yarısında 'ı çalıştıran ancak ara transfer döneminde yollarını ayıran tecrübeli teknik direktör 'nın yeni takımı belli oluyor. basınında yer alan habere göre Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkililerin deneyimli teknik adamla görüşmek için Türkiye'ye geldi. İşte haberin detayları.

    İşte Abdullah Avcı'nın yeni adresi!

    ile yollarını ayıran , Futbol Federasyonu'nun radarına takıldı. Azeri basınında yer alan haberlerde, Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkililerin deneyimli teknik adamla görüşmek için Türkiye'ye geldiği öne sürüldü.

    Azeri Sportinfo haber sitesi, 'Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için İstanbul'a gitti' başlığıyla bir haber yayınladı ve Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafını okuyucularıyla paylaştı.

    BU İŞ BEŞİKTAŞ'A YARAYACAK

    56 yaşındaki teknik adam eğer Azerilerle anlaşma sağlarsa, bu durum Beşiktaş'a da yarayacak. Çünkü Avcı, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini "Bir takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alırım" şeklinde anlaşarak feshetmişti.

    Azerbaycan milli takımında Nikola Jurchevic'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğu bir süredir boşta.

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