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    • 08.02.2020 17:18
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    • 08.02.2020 17:24

    Son dakika: 'nda ilginç anlar! kendini yerlere attı

    Son dakika haberi... 'nda ilginç anlar yaşandı! Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda 'ın yaptığı konuşma ve hareketleri gündeme bomba gibi düştü. Oran, konuşma yaptığı sırada bir anda kendini kaybetti ve yere atladı. Veysel Oran'ın yaptığı konuşma sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

    Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ilginç anlar!

    Olağan 'nda ilginç görüntüler yaşandı. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan isimli bir üye, maçından bahsederken adeta kendinden geçti ve salondaki üyeleri korkutan bir hareket yaptı.

    "KALKIN, CANLANIN"
    Fenerbahçe üyesi Veysel Orhan: "Şu Alanyaspor maçını alacağız! Kalkın, canlı olun biraz." diye bağırarak kendini yere attı. Veysel Oran'ın yaptığı konuşma sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

    Fenerbahçe, 'in 21. hafta maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

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