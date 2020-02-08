Kasımpaşa - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Futbolseverler ligin 21. haftasında karşılaşmaları yakından takip ederken Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa, 9 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK

Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray karşısında 4 futbolcusundan faydalanamayacak.

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Haris Hajradinovic'in yanı sıra sakatlıkları süren David Pavelka, Fode Koita ve Loret Sadiku, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İstabul temsilcisinde lisans sorunu çözülen Gerard Gohou, şans verilmesi halinde ilk kez lacivert-beyazlı formayı giyecek. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile 8 Kasım 2019'da yapılan maçta sakatlanan ve ameliyat edilen Yusuf Erdoğan ise iyileşti. Yusuf'un uzun süre sonra maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

FUAT ÇAPA, 9 YIL SONRA

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, lacivert-beyazlı takımın başında 9 yıl sonra tekrar maça çıkacak.

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa'daki ikinci döneminde ilk sınavını Galatasaray karşısında verecek.

Fuat Çapa, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı. Kasımpaşa, bu süreçte Çapa yönetiminde ligde oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşamıştı.

Lacivert-beyazlılar, söz konusu sezonu 18'inci ve son sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 32. RANDEVUDA

İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 20 golle yanıt verdi.

Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti.

Galatasaray, Kasımpaşa maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

BELHANDA CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi ile koşu çalışmalarına başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Sarı kart cezasını tamamlanan Mario Lemina da görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem Büyük ise yarınki müsabakada sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.