Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu Mariano, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sambacı, Kasımpaşa'yı asla hafife almaları gerektiğini ifade ederek, "Ligde alt sıralarda olabilirler. Erken golle dirençlerini kırmalıyız" dedi.









NZONZİ'NİN ALACAKLARI ÖDENDİ

Cimbom'un sezon başında Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin sarı kırmızılı kulüpten tek kuruş alacağı kalmadı.



BABEL'DEN GÖNDERME

G.Saray'dan Ajax'a kiralanın Babel, iki takım arasındaki farkların sorulması üzerine, "Burada her fikrin bir değeri var. Her detayın üzerinde duruluyor" dedi.







EMRE AKBABA PFDK'LIK!

Galatasaray'da şok gelişme... Cimbom'un yıldızı Emre Akbaba, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na uymadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.







GALATASARAY'IN PAŞA MESAİSİ

Galatasaray Kasımpaşa ile yarın oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü... Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Sarı-Kırmızılılar'da Terim, antermandan önce ve sonra oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.