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    • Spor
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Mariano: ’yı asla hafife almamalıyız

    G.Saray’ın Brezilyalısı Mariano, maçı öncesi temkinli konuştu. İşte haberin detayları ve 8 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberleri...

    Kasımpaşa’yı asla hafife almamalıyız

    Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu Mariano, maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sambacı, Kasımpaşa'yı asla hafife almaları gerektiğini ifade ederek, "Ligde alt sıralarda olabilirler. Erken golle dirençlerini kırmalıyız" dedi.



    NZONZİ'NİN ALACAKLARI ÖDENDİ
    Cimbom'un sezon başında Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin sarı kırmızılı kulüpten tek kuruş alacağı kalmadı.

    BABEL'DEN GÖNDERME
    G.Saray'dan Ajax'a kiralanın Babel, iki takım arasındaki farkların sorulması üzerine, "Burada her fikrin bir değeri var. Her detayın üzerinde duruluyor" dedi.



    EMRE AKBABA PFDK'LIK!
    'da şok gelişme... Cimbom'un yıldızı Emre Akbaba, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na uymadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.



    GALATASARAY'IN PAŞA MESAİSİ
    Galatasaray Kasımpaşa ile yarın oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü... Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Sarı-Kırmızılılar'da Terim, antermandan önce ve sonra oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.

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