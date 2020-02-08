Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin son dakikalarda penaltı beklediği pozisyonla ilgili gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı yorumlar...
- Spor
- 08.02.2020 23:42
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- Son Güncelleme:
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- 08.02.2020 23:42
Usta futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! Pozisyon penaltı mı?
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, tartışmalı penaltı kararlarının verildiği mücadelede evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın son dakikasında Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu canlı yayında yorumladı. İşte Dilmen'in çok konuşulan penaltı pozisyonuyla ilgili flaş yorumları...
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