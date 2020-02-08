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    • 08.02.2020 23:42
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    • 08.02.2020 23:42

    Usta futbol yorumcusu 'den flaş penaltı yorumu! Pozisyon penaltı mı?

    'in 21. haftasında , tartışmalı penaltı kararlarının verildiği mücadelede evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ünlü futbol yorumcusu karşılaşmanın son dakikasında Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu canlı yayında yorumladı. İşte Dilmen'in çok konuşulan penaltı pozisyonuyla ilgili flaş yorumları...



    Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin son dakikalarda penaltı beklediği pozisyonla ilgili gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı yorumlar...

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