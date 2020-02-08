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enerbahçe'de

enerbahçe'de

, bugünkümaçı öncesifutbolcularıyla dün yarımsaat süren bir toplantı yaptı.Bu maçın derbiden hiçbirfarkı olmadığını ve kendilerinisonresmi maçının kazananbir takımın beklediğinisöyleyen, "dakikaboyunca baskımızı hissetmelerigerekiyor. Boş alan bırakılmayacak"dedi.şöyle devam etti: Önümüzdemaçı gibi çok güzel bir örnek var. Bu maçtaki gibi rakibi presle ve kaybedilen topu en kısa sürede geri kazanarak baskıyı rakibe hissettirmeliyiz. Bunu yaparsak rakibimiz hataya mecbur kalacaktır.gibigibi boş alanı seven ve goleyakın oyuncuları var. Savunmabunlara çok yakındurmalı. Ceza sahasınayakın yerlerde gereksiz faulistemiyorum. Çıkarken derisli pas olmamalı...maçının hazırlıklarınıdün yaptığı antrenman ile tamamladıve tesislerde kampagirdi. Taktik ağırlıklı geçençalışmasaat sürdü.maçındagözler son haftların formdaoyuncusuolacak.yarısındakimaçtada gol atmayı başaranforvetinligde toplamdagolveasisti bulunuyor.hemenarkasında görev yapacak.sarı kart sınırındaoyuncu buluyor.vebugün kart görürsedeplasmanında forma giyemeyecek.