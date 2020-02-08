Süper Lig'in 21. haftasında bugün nefesleri kesecek maçlar oynanacak. Saat 17.00'de Beşiktaş Gaziantep'i konuk edecek. Maçı Alper Ulusoy yönetecek.
Aynı saatte geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında ter dökecek. Bu maçın hakemi ise Hüseyin Göçek. Saat 20.00'de ise Fenerbahçe, son 6 resmi maçının kazanan Alanya'yı ağırlayacak.
Aynı saatte geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında ter dökecek. Bu maçın hakemi ise Hüseyin Göçek. Saat 20.00'de ise Fenerbahçe, son 6 resmi maçının kazanan Alanya'yı ağırlayacak.
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