Ankaragücü 14 maç sonra 3 puanla tanıştı

Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Ankaragücü deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Başkent ekibine karşılaşmada galibiyeti getiren golü 66. dakikada Orgill kaydetti. Ankaragücü bu sonuçla birlikte ligde 14 maç sonra galip gelmeyi başardı.
- Spor
- 08.02.2020 07:05
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- Son Güncelleme:
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- 08.02.2020 07:05
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