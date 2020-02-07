La Liga'da son 7 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen ve teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kalan Katalan ekibi Barça'da kriz devam ediyor. Barcelona'da takım içi gruplaşmaların ciddi boyutlara ulaştığı vurgulandı.

MESSI KRİZİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan idmanda takımın iki yıldızı Messi ile Pique kavga etti. Birbirlerinin üzerine yürüyen ikili, bir anda bağırarak konuşmaya başladığı ve takım arkadaşlarının araya girerek tarafları sakinleştirdiği vurgulandı.

Bugün ise başka bir kriz patlak verdi. El Pais'in haberine göre, Messi bu kez antrenmanda kaleci Ter Stegen ile tartıştı. Tartışmanın detayları henüz bilinmiyor.

MESSI'YE CITY KANCASI

Tüm bu yaşananların ardından Lionel Messi'nin Premier Lig yolunu tutacağı iddia edildi. Manchester City, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma olasılığını takip ediyor. City, Arjantinli yıldızla masaya oturmak istiyor. Arjantinli yıldızın 2021 yılına kadar Barça ile sözleşmesi var.