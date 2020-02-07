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    • 07.02.2020 16:07
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    • 07.02.2020 16:16

    'da depremi! Yine tartıştı, bu kez Premier lig yolcusu...

    Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız futbolcu , 2000 yılında altyapısına geldiği ve hala formasını giydiği 'da ilk kez ciddi sorunlar yaşıyor... Barcelona'da teknik direktör değişikliğine rağmen takım içinde huzur bir türlü sağlanamadı. Katalan ekibinin süper yıldızı Lionel Messi, önce Gerard Pique ile kavga etmişti. Messi bu kez antrenmanda kaleci Ter Stegen ile tartıştı. Tüm bu yaşananların ardından Messi'nin Manchester City'e gideceği iddia ediliyor.

    Barcelona'da Messi krizi

    La Liga'da son 7 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen ve teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kalan Katalan ekibi Barça'da kriz devam ediyor. 'da takım içi gruplaşmaların ciddi boyutlara ulaştığı vurgulandı.

    MESSI KRİZİ

    Geçtiğimiz günlerde yapılan idmanda takımın iki yıldızı Messi ile Pique kavga etti. Birbirlerinin üzerine yürüyen ikili, bir anda bağırarak konuşmaya başladığı ve takım arkadaşlarının araya girerek tarafları sakinleştirdiği vurgulandı.

    Bugün ise başka bir kriz patlak verdi. El Pais'in haberine göre, Messi bu kez antrenmanda kaleci Ter Stegen ile tartıştı. Tartışmanın detayları henüz bilinmiyor.

    MESSI'YE CITY KANCASI

    Tüm bu yaşananların ardından 'nin Premier Lig yolunu tutacağı iddia edildi. Manchester City, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma olasılığını takip ediyor. City, Arjantinli yıldızla masaya oturmak istiyor. Arjantinli yıldızın 2021 yılına kadar Barça ile sözleşmesi var.

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