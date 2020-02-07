Rıza Çalımbay'dan iddialı açıklamalar... Sivasspor Teknik Direktörü, Gaziantep önünde aldıkları yenilgiyi unuttuklarını söyledi. Başarılı hoca, "Futbolda bu tür kazalar her zaman olabilir. Önemli olan bu kazalardan ders çıkarmasını bilmektir. Gaziantep maçında futbol şansı hiç yanımızda yoktu. Gol kaçırdıkça rakibimize güven geldi ve arka arkaya gelen gollerle yıkıldık" dedi.
ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ
Başakşehir maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerine inandığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Panik yapmak yersiz. Önümüzde önce Başakşehir sonra da Trabzonspor ile oynayacağımız 2 zorlu karşılaşma var. Bu maçlardan 6 puan çıkarmalıyız" diye konuştu.
ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ
Başakşehir maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerine inandığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Panik yapmak yersiz. Önümüzde önce Başakşehir sonra da Trabzonspor ile oynayacağımız 2 zorlu karşılaşma var. Bu maçlardan 6 puan çıkarmalıyız" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.