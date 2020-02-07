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    • 07.02.2020 07:02

    , maçı öncesi iddialı konuştu: Panik yapmak yersiz

    Sivasspor , maçını unuttuklarını söyledi. Tecrübeli hoca, “Panik yapmak yersiz. maçıyla birlikte yükselişe geçeceğiz” diye konuştu.

    Panik yapmak yersiz
    Rıza Çalımbay'dan iddialı açıklamalar... Sivasspor , Gaziantep önünde aldıkları yenilgiyi unuttuklarını söyledi. Başarılı hoca, "Futbolda bu tür kazalar her zaman olabilir. Önemli olan bu kazalardan ders çıkarmasını bilmektir. Gaziantep maçında futbol şansı hiç yanımızda yoktu. Gol kaçırdıkça rakibimize güven geldi ve arka arkaya gelen gollerle yıkıldık" dedi.

    ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ
    Başakşehir     maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerine inandığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Panik yapmak yersiz. Önümüzde önce sonra da ile oynayacağımız 2 zorlu karşılaşma var. Bu maçlardan 6 puan çıkarmalıyız" diye konuştu.

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