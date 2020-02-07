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    • 07.02.2020 07:02

    Mourinho ve 'in peşinde

    Tottenham, formasıyla müthiş bir performans sergileyen kaleci ve Roma'nın yıldızı için kesenin ağzını iyice açtı...

    Mourinho Uğurcan&Cengiz’in peşinde
    Tottenham iki yıldızımızı gözüne kestirdi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen ve Roma'nın yıldızı Cengiz ünder Tottenham'ın kıskacında. Portekizli teknik adam Jose Mourinho iki yıldızı da takımda istiyor.



    UĞURCAN ÇAKIR 25 MİLYON EURO
    Mourinho'nun Tottenham yönetimine verdiği listesinde iki yıldızın ismi en üstlerde yer alıyor.



    Ada medyasına göre Tottenham, Uğurcan'a 25, 'e ise 35 milyon Euro verecek.

    LİVERPOOL DA ONU ÇOK İSTİYOR
    Uğurcan Çakır ve Cengiz Ünder, Tottenham dışında diğer dev kulüplerin de transfer listesinde yer alıyor. Bilindiği gibi 'un kalecisi Uğurcan için Liverpool girişimde bulunmuştu.



    Uğurcan Çakır bu sezon 26 maçta görev yaptı. 31 gol yedi.


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