Tottenham iki yıldızımızı gözüne kestirdi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Uğurcan Çakır ve Roma'nın yıldızı Cengiz ünder Tottenham'ın kıskacında. Portekizli teknik adam Jose Mourinho iki yıldızı da takımda istiyor.
UĞURCAN ÇAKIR 25 MİLYON EURO
Mourinho'nun Tottenham yönetimine verdiği transfer listesinde iki yıldızın ismi en üstlerde yer alıyor.
Ada medyasına göre Tottenham, Uğurcan'a 25, Cengiz Ünder'e ise 35 milyon Euro verecek.
LİVERPOOL DA ONU ÇOK İSTİYOR
Uğurcan Çakır ve Cengiz Ünder, Tottenham dışında diğer dev kulüplerin de transfer listesinde yer alıyor. Bilindiği gibi Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan için Liverpool girişimde bulunmuştu.
Uğurcan Çakır bu sezon 26 maçta görev yaptı. 31 gol yedi.
UĞURCAN ÇAKIR 25 MİLYON EURO
Mourinho'nun Tottenham yönetimine verdiği transfer listesinde iki yıldızın ismi en üstlerde yer alıyor.
Ada medyasına göre Tottenham, Uğurcan'a 25, Cengiz Ünder'e ise 35 milyon Euro verecek.
LİVERPOOL DA ONU ÇOK İSTİYOR
Uğurcan Çakır ve Cengiz Ünder, Tottenham dışında diğer dev kulüplerin de transfer listesinde yer alıyor. Bilindiği gibi Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan için Liverpool girişimde bulunmuştu.
Uğurcan Çakır bu sezon 26 maçta görev yaptı. 31 gol yedi.
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