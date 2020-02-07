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    • Spor
    • 07.02.2020 09:56
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    • 07.02.2020 09:56

    'de çıkmazı!

    Spor Toto ’in ilk yarısında ismini federasyona bildirmediği için forma giyemeyen , yönetimini ikinci yarıdaki performansıyla büyüledi. 29 yaşındaki genç futbolcunun performansı kendisini göndermeyi planlayan sarı lacivertli ekibin kafasını karıştırdı.

    Fenerbahçe'de Mehmet Ekici çıkmazı!

    'in ilk devresinde adı 'ye bildirilen listede olmadığı için müsabakalarda forma giyemeyen 'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre deneyimli orta saha oyuncusu bu yıl gösterdiği performansla kafa karışıklığına neden oldu.

    Yönetim takıma katıldığı günden bu yana sık sık sakatlanan oyuncu ile yollarını ayırmayı planlarken, performansı sonrası yeni bir yol haritası da çizilebilir. Oyuncuya yeni sözleşme teklif edilebileceği de gelen bilgiler arasında.

    Kariyerine Almanya'da başlayan Mehmet Ekici, de olmak üzere birçok takımın altyapısında forma giydi. Bayern'den 2011 yılında 'e 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile giden deneyimli yıldız, 2014'te 'a imza atmıştı. 29 yaşındaki orta saha 2017'de de 'ye transfer oldu.

    Bu sezon biri Süper Lig ikisi olmak üzere toplam 3 maçta forma şansı bulan Mehmet Ekici, bu karşılaşmalarda skor üretemedi.

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