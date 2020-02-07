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    • 07.02.2020 07:02
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    • 07.02.2020 07:02

    tutulmuyor

    Euroleague'in lideri , 24. haftada sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 96-91 mağlup etti. Organizasyonda üst üste 9. kez kazanan Anadolu Efes, toplamda 21. galibiyetini elde etti.

    Anadolu Efes tutulmuyor
    Anadolu Efes durdurulamıyor... Euroleague'de lider durumda bulunan temsilcimiz Zalgiris'i de 96-91 yenerek 9'da 9 yaptı. Maça kötü başlayan A.Efes ilk periyodu 20-19, devreyi 43-40 yenik kapattı.

    LARKIN'DEN 25 SAYI
    3. periyotu da Litvanya ekibi 65-63 önde bitirdi. Maçın son bölümünde oyuna ağırlığını koyan maçtan 96-91 galip ayrıldı. A.Efes'te Larkin 25, Micic 22, Pleiss ve Simon 15'er sayı kaydetti.



    İŞİ SON PERİYOTTA BİTİRDİLER
    Anadolu Efes ilk 3 periyodu geride kapattı. Ancak son periyotta ağırlığını koyarak maçtan galibiyetle ayrıldı.

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