Anadolu Efes tutulmuyor

Anadolu Efes durdurulamıyor... Euroleague'de lider durumda bulunan temsilcimiz Zalgiris'i de 96-91 yenerek 9'da 9 yaptı. Maça kötü başlayan A.Efes ilk periyodu 20-19, devreyi 43-40 yenik kapattı.
LARKIN'DEN 25 SAYI
3. periyotu da Litvanya ekibi 65-63 önde bitirdi. Maçın son bölümünde oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes maçtan 96-91 galip ayrıldı. A.Efes'te Larkin 25, Micic 22, Pleiss ve Simon 15'er sayı kaydetti.
İŞİ SON PERİYOTTA BİTİRDİLER
Anadolu Efes ilk 3 periyodu geride kapattı. Ancak son periyotta ağırlığını koyarak maçtan galibiyetle ayrıldı.
LARKIN'DEN 25 SAYI
3. periyotu da Litvanya ekibi 65-63 önde bitirdi. Maçın son bölümünde oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes maçtan 96-91 galip ayrıldı. A.Efes'te Larkin 25, Micic 22, Pleiss ve Simon 15'er sayı kaydetti.
İŞİ SON PERİYOTTA BİTİRDİLER
Anadolu Efes ilk 3 periyodu geride kapattı. Ancak son periyotta ağırlığını koyarak maçtan galibiyetle ayrıldı.
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