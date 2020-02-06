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    • Spor
    • 06.02.2020 23:53
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    • 06.02.2020 23:53

    'nda karar kesinleşti! ...

    'nda 'nün eski başkanı ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararının ardından dosyayı inceleyen 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu karara uygun olarak beraat kararını kesinleştirdi.

    Futbolda Şike Davası'nda karar kesinleşti!

    'nda 'nün eski başkanı ve diğer sanıklar hakkında verilen karar kesinleşti.

    13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı incelemesinin ardından, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararına uygun olarak, bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi.

    ÖRGÜT SUÇUNDAN BERAAT KARARLARI KESİNLEŞTİ
    Bu kapsamda, örgüt suçundan ceza alan, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşmiş oldu.

    VE GİRESUNSPOR TARAFI İÇİN VERİLMİŞ OLAN BERAAT KARARLARI DA KESİNLEŞTİ
    Bu yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliğinin olmadığı konusundaki tartışma son buldu.

    Öte yandan Beşiktaş ve Giresunspor tarafı için verilmiş olan beraat kararları da kesinleşmiş olduğundan dosyadaki sanık sayısı azalmış oldu.

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