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  • 02.01.2020 20:51
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 21:09

Yargıtay'ın şike davası kararı sonrası 'dan flaş açıklama

Yargıtay, Fenerbahçe eski başkanı 'a şike davasında verilen kararı usulen bozarken, Yıldırım dahil sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Bu kararın ardından yeniden yargılanacak olan Aziz Yıldırım konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.


Yargıtay, Futbolda Şike Davası kapsamında, Fenerbahçe eski Başkanı 'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu. Buna göre, Aziz Yıldırım dahil tüm sanıklar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.

BERAAT KARARINI ETKİLEMEYECEK

Yargıtay'ın bu hükmü Aziz Yıldırım'ın beraat kararını etkilemeyecek. Yargıtay, şike davasında verilen kararı esasen değil, usülde eksiklik olduğuna hükmetti ve mahkeme, yakalaması olup dosyaya sonradan dahil edilen isimlerle başından beri yargılanan Aziz Yıldırım gibi isimlerin dosyalarını ayrı ayrı karara bağlayacak.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamaları merak ediliyordu. Yıldırım, Takvim Gazetesi Spor Müdürü Tunç Özgen'e konuştu.

''SÜREÇ BU ŞEKİLDE UZAR''
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, ''Yargıtay kararı usülen bozdu. Esasen değil. Yargıtay, usülde iki hata bulmuş. Yargılama süreci bu şekilde uzar.'' ifadelerini kullandı.

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