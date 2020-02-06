Kartal'ın yeni transferi Boateng'nin idmanlarda gösterdiği performansla Sergen Yalçın'ın gözüne girdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Ganalı yıldızı Gaziantep FK karşısında Burak'la birlikte ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TAN TAKTIK ANTRENMAN
Kartal Gaziantep maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Sergen Yalçın yönetiminde taktik çalışmasına ağırlık veren Kartal'da çalışmaya sadece Dorukhan katılmadı.
LENS KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sakatlığı geçen Lens'i Gaziantepspor maçında yedek soyundurmayı planladığı ortaya çıktı.
- Spor
- 06.02.2020 07:04
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- Son Güncelleme:
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- 06.02.2020 07:04
Boateng’den ‘hazırım’ sinyali
Kartal'ın yeni transferi Boateng'nin idmanlarda gösterdiği performansla Sergen Yalçın'ın gözüne girdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Ganalı yıldızı Gaziantep FK karşısında Burak'la birlikte ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
Kartal'ın yeni transferi Boateng'nin idmanlarda gösterdiği performansla Sergen Yalçın'ın gözüne girdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Ganalı yıldızı Gaziantep FK karşısında Burak'la birlikte ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
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