Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.02.2020 07:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2020 07:04

    ’den ‘hazırım’ sinyali

    'ın yeni i 'nin idmanlarda gösterdiği performansla 'ın gözüne girdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Ganalı yıldızı FK karşısında Burak'la birlikte ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

    Boateng’den ‘hazırım’ sinyali

    Kartal'ın yeni i 'nin idmanlarda gösterdiği performansla 'ın gözüne girdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Ganalı yıldızı FK karşısında Burak'la birlikte ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.



    BEŞİKTAŞ'TAN TAKTIK ANTRENMAN
    Kartal Gaziantep maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Sergen Yalçın yönetiminde taktik çalışmasına ağırlık veren 'da çalışmaya sadece Dorukhan katılmadı.

    LENS KULÜBEDE BAŞLAYACAK
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sakatlığı geçen Lens'i Gaziantepspor maçında yedek soyundurmayı planladığı ortaya çıktı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerSpor HaberleriBoateng’den ‘hazırım’ sinyali
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri