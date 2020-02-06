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    • Spor
    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    İmza günü avukatları çağıran Çebi’ye 'dan flaş yanıt! "Ne avukatı başkan mi var..."

    imza için geldiğinde Çebi, “Şimdi avukatlar gelecek. İmzayı o zaman atarsın”dedi. Yalçın da Çebi'ye, "Ne avukatı başkan mi var? Bir an önce işimize başlayalım"cevabını verdi.

    Ne avukatı başkan cinayet mi var!
    Beşiktaş'ın Sergen Yalçın takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi. Ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

    SANA 6 MİLYON TL ÖDEYEBİLİRİZ
    Çebi'nin bu cevabından sonra Yalçın, "Ne avukatı başkan mi var" yanıtını verdi. Çebi de "Seninle para konuşmadık. Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz. Razı mısın" diye konuştu.



    YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR
    Başkanın para konusunu açması üzerine Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.



    SERGEN BOŞUNA EFSANE OLMAMIŞ
    Yalçın avukatlar geldikten sonra sözleşmeyi bile okumadan imzaladı. Çebi, 'ın gitmesinin ardından yöneticilere dönerek, "Sergen boşuna efsane olmamış" sözünü sarfetti.



    YÖNETİMLE TEK KURUŞ PARA KONUŞMADI
    Sergen Yalçın'ın imza sırasında tek kuruş para konuşmadığı öğrenildi.

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