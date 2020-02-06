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    • Spor
    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    : İnşallah ilk 3’e gireriz

    ile arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı. A Milli Takım Teknik Direktörü verilen desteğin önemli olduğunu söyleyerek, "Yetenekli ve karakterli oyuncuların başarısı için desteğe ihtiyaç var. İnşallah ilk 3'e gireriz" ifadesini kullandı.

    İnşallah ilk 3’e gireriz
    TFF ile arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı. A Milli Takım Teknik Direktörü verilen desteğin önemli olduğunu söyleyerek, "Yetenekli ve karakterli oyuncuların başarısı için desteğe ihtiyaç var. İnşallah ilk 3'e gireriz" ifadesini kullandı.

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