TFF ile DenizBank arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş verilen desteğin önemli olduğunu söyleyerek, "Yetenekli ve karakterli oyuncuların başarısı için desteğe ihtiyaç var. İnşallah ilk 3'e gireriz" ifadesini kullandı.
- Spor
- 06.02.2020 07:04
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- Son Güncelleme:
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- 06.02.2020 07:04
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