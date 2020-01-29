Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Arda Turan yazılı bir açıklama yaptı. Galatasaray'a yanlış yapmadığını, kendisine zor zamanda sahip çıkan Terim'e de minnettar olduğunu belirten Arda Turan duygusal bir yazı kaleme aldı. İşte o açıklama: G.Saray benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ne mutlu bana ki, hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Ben o renkleri çok sevdim.



YANLIŞLARIMIN BEDELİNİ ÖDEDİM

Konu sarı kırmızı olunca da, hayatım boyunca hiç bir talebim, bir şartım olmadı. Gittiğim her yerde Galatasaray sevgimi göğsümü gere gere ifade ettim. Atletico Madrid'e de, Barcelona'ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim. Bununla da iftihar ettim. Evet, yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim.



ASLOLAN BEN DEĞİL G.SARAY'DIR

Ama sevindiğim tek bir şey var. Ben Galatasaray'a hiç yanlış yapmadım. Bu benim en büyük mutluluğum. Ve hep öyle de kalacak. Arda Turan ismi üzerinden Galatarasay'da bir tartışma yaşanmışsa, yaşanıyorsa bu benim en büyük üzüntüm olacak. Çünkü aslolan Arda Turan değil, Galatasaray.







VERİLEN KARARA SAYGI DUYUYORUM

Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun kararını saygıyla karşılıyorum. Ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana destek veren, sevgilerini ileten başta ultrAslan olmak üzere tüm Galatasaray taraftarına teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatım boyunca onların desteğini her zaman arkamda hissettim.



AİLEMİN BABASI, ÇOCUĞUMUN DEDESİ

Birkaç özel kelime de Fatih hocam için. Yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen, en ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için ona minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır.



