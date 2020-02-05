Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 05.02.2020 15:12
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 15:30

Son dakika haberi... ile anlaştığını resmen açıkladı

Son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden teknik direktör ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Kasımpaşa'da teknik direktörlük koltuğu Tayfur Havutçu'dan boşalmıştı.

Kasımpaşa resmen açıkladı! Fuat Çapa...

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz.'

51 yaşındaki teknik adam, 2010-2011 sezonunda da 'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. en son Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika haberi... Kasımpaşa Fuat Çapa ile anlaştığını resmen açıkladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri