Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz.'
51 yaşındaki teknik adam, 2010-2011 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Fuat Çapa en son Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.
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