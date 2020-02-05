Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz.'

51 yaşındaki teknik adam, 2010-2011 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Fuat Çapa en son Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.