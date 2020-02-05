İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Londra temsilcisi bu kapsamda listeye alınan isimler için girişimlerine başladı. İngiliz basını ise Topçular'ın ilgilendiği sürpriz ismi duyurdu...

Fotomaç'ın Daily Mail'den derlediği habere göre Arsenal, Feyenoord forması giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü'yü listesine aldı. Haberde 19 yaşındaki oyuncu için "Geleceğin en yetenekli yıldız adaylarından" ifadeleri kullanıldı. İngiliz yöneticilerin yaklaşık 18 aydır, genç ismi takip ettikleri bilgisi de paylaşıldı.

EURO 2020'DEN ÖNCE TRANSFERİ NOKTALAMAK İSTİYOR

Arsenal'in, Türkiye'nin EURO 2020 kadrosuna alınması beklenen Orkun Kökçü için turnuva sonrası rakiplerin çoğalacağı endişesi ise Avrupa Şampiyonası başlamadan transferi noktalamak istediği bildirildi. Hollanda ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk yıldız için 15 milyon sterlin (117 milyon TL) bonservis bedeli talep edildiği kaydedildi.

Feyenoord'un A takımıyla geçtiğimiz sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki genç yıldız, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.