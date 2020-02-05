Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Çift eleme usulüyle yapılcak çeyrek finalin ilk ayağı Kırklareli'nde oynanacak. Fenerbahçe ile Kırklarelispor en son 1984-85 sezonunda Türkiye Kupası 3. turunda karşılaşmıştı. Sarı-laciverliler, deplasmanda 4-2, İstanbul'da ise 4-0'lık skorla rakibini mağlup ederek elemişti. Peki, Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları..

KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor ile karşılaşıyor. Kırklareli Atatürk Stadı'nda 5 Şubat Çarşambasaat 14.30'da başlayacak mücadele A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.