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  • 05.02.2020 10:28
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 10:28

maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2020 FB maçı ne zaman?

, çeyrek final ilk maçında deplasmanına konuk oluyor. Kırklarelispor'la 1984-85 sezonunda da Türkiye Kupası 3. turunda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 4-2, İstanbul’da ise 4-0'lık skorla mağlup ederek elemişti. Peki, saat kaçta, hangi kanalda?

Kırklarelispor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Çift eleme usulüyle yapılcak çeyrek finalin ilk ayağı Kırklareli'nde oynanacak. Fenerbahçe ile Kırklarelispor en son 1984-85 sezonunda Türkiye Kupası 3. turunda karşılaşmıştı. Sarı-laciverliler, deplasmanda 4-2, İstanbul'da ise 4-0'lık skorla rakibini mağlup ederek elemişti. Peki, Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları..

KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor ile karşılaşıyor. Kırklareli Atatürk Stadı'nda 5 Şubat Çarşambasaat 14.30'da başlayacak mücadele A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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