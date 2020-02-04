Fener’de ilk şut kabusu!

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor önünde 2-1 yenilerek yarışta darbe aldı. Kanarya bu sezon oynadığı 20 lig karşılaşmanın 15'inde kalesinde gol gördü. Sarı-Lacivertliler 15 maçın 11'inde ise olumsuz bir istatistiğe sahip. Fenerbahçe bu maçların 11'inde kaleye gelen ilk şutta gol yiyerek olumsuz bir tablo çizdi.
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Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Yanal takımla yaptığı toplantıda, "Sizlere güvenim tam" dedi.
YANAL'DAN ÖZEL TERAPİ&NBSP;ÖZEL TERAPİ
Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Yanal takımla yaptığı toplantıda, "Sizlere güvenim tam" dedi.
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