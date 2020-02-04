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Fener’de ilk şut kabusu!

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren , önünde 2-1 yenilerek yarışta darbe aldı. bu sezon oynadığı 20 lig karşılaşmanın 15'inde kalesinde gol gördü. Sarı-Lacivertliler 15 maçın 11'inde ise olumsuz bir istatistiğe sahip. Fenerbahçe bu maçların 11'inde kaleye gelen ilk şutta gol yiyerek olumsuz bir tablo çizdi.

Fener’de ilk şut kabusu!
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor önünde 2-1 yenilerek yarışta darbe aldı. Kanarya bu sezon oynadığı 20 lig karşılaşmanın 15'inde kalesinde gol gördü. Sarı-Lacivertliler 15 maçın 11'inde ise olumsuz bir istatistiğe sahip. Fenerbahçe bu maçların 11'inde kaleye gelen ilk şutta gol yiyerek olumsuz bir tablo çizdi.



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yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Yanal takımla yaptığı toplantıda, "Sizlere güvenim tam" dedi.

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