Caulker beklemede!

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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ’un stoperi ’ın menajerinin ile söz kestiği iddia edildi. Fenerbahçe bu trasferi gerçekleştirirse Fallette'nin takımda kalmasıyla stoper ini büyük ihtimalle kapatmış olacak.

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Önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de UEFA ile yapılan FFP gereği bonservis bedeli olmayan kaliteli oyuncular öncelikli olacak. Sezon sonunda Alanyaspor ile olan sözleşmesi sona erecek olan stoperin menajerinin Fenerbahçe ile söz kestiği iddia ediliyor. bu trasferi gerçekleştirirse Fallette'nin takımda kalmasıyla stoper transferini büyük ihtimalle kapatmış olacak.

BU SEZON ÇIKIŞTA
28 yaşında ve 1.91 boyundaki 1 kez İngiltere formasını da giymiş bir oyuncu.

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