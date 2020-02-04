Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Süper Lig'de haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlayan Trabzonspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçına çevrildi. Bordo-mavililrer bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, turun ikinci ayağına avantajlı çıkmak istiyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor bugün sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'ı ağırlayacak. Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı saat 20.30'da başlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı karşılaşmada Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil yardımcı hakem olarak görev alacak. Burak Şeker'in dördüncü hakem olacağı müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.