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  • 04.02.2020 10:13
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 10:13

maçı hangi kanalda? 2020 TS Erzurumspor maçı saat kaçta?

'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacan - karşılaşması ile başlayacak. Bordo-mavililer, ilk maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor. Peki, Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor-BB Erzurumspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Süper Lig'de haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlayan Trabzonspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçına çevrildi. Bordo-mavililrer bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, turun ikinci ayağına avantajlı çıkmak istiyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor bugün sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'ı ağırlayacak. Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı saat 20.30'da başlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı karşılaşmada Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil yardımcı hakem olarak görev alacak. Burak Şeker'in dördüncü hakem olacağı müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

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