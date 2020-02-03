Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 03.02.2020 23:40
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 00:03

'dan Obi Mikel'e yönelik ırkçı saldırılar için suç duyurusu

Kulübü, 'in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Nijeryalı futbolcu 'e sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılarda bulunulmasıyla alakalı açıklamada bulundu. Trabzonspor ırkçı saldırıda bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Trabzonspor'dan ırkçı saldırılar için suç duyurusu

Kulübü, 'in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Nijeryalı futbolcu 'e sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılarda bulunulmasıyla alakalı açıklamada bulundu.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrası tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel'e yönelik gerçekleşen ırkçı saldırıların kınandığı belirtildi.

"Seninleyiz Obi" etiket kullanılan paylaşımda, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor'dan Obi Mikel'e yönelik ırkçı saldırılar için suç duyurusu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri