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  • 04.02.2020 12:55
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 12:55

Kırklareli'da heyecanı

'nda büyük bir sürprize imza atarak Başakşehir'i eleyip çeyrek finale çıkan Kırklareli, yarın sahasında 'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi hazırlıkları tamamlayan yeşil-beyazlı ekip maçı beklemeye başladı.

Kırklarelispor'da Fenerbahçe heyecanı

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklareli, 'nda yarın sahasında ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atatürk Stadı'nda teknik direktör Bilgin Erdem yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-beyazlılar çift kale maç yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i elemişti.

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