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  • 04.02.2020 16:44
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 16:44

Son dakika: 'nın yeni teknik direktörü oldu

Son dakika haberi... , teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa 20 maç sonunda ligde topladığı 16 puan ile 16. sırada düşme hattında bulunuyor.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu

'da dönemi başlıyor. Lacivert-beyazlı kulüpte sonrası ligin son iki haftasında takımın başında teknik sorumlu Erkan Çoker çıkmıştı. Yeni teknik adam arayışı sürdüren Kasımpaşa Fuat Çapa ile teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

2019 yılı aralık ayının başında göreve gelen Tayfur Havutçu Kasımpaşa ile 5 maça çıkmış 1 galibiyet, 4 yenilgi almıştı. Lacivert beyazlılar, yine Havutçu idaresinde 'nda bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Kasımpaşa 20 maç sonunda ligde topladığı 16 puan ile 16. sırada düşme hattında bulunuyor.

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