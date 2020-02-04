Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'a konuk olacak.

Teknik Direktör Fatih Terim, Alanya'ya götürülecek kafileyi belirlerken, sürpriz bir kara imza attı. Buna göre sarı kırmızılı teknik direktör, uzun süren sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan Florin Andone'yi de kadroya dahil etti.

İşte Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesi:

Muslera, Şener, Ahmet, Seri, Adem Büyük, Selçuk, Belhanda, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy, Mariano, Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Taylan Antalyalı, Berk, Onyekuru, Feghouli, Lemina.