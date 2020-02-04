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  • 04.02.2020 15:39
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 15:39

'a Andone müjdesi! İşte Galatasaray'ın Aytemiz Alanya kafilesi

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına tutunan , Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanya'a konuk olacak. Çeyrek final karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı ekip Alanya'ya hareket ederken, uzun süredir sakat olan de kafileye dahil edildi.

Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayseri'u 4-1 mağlup eden , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'a konuk olacak.

Teknik Direktör Fatih Terim, Alanya'ya götürülecek kafileyi belirlerken, sürpriz bir kara imza attı. Buna göre sarı kırmızılı teknik direktör, uzun süren sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan 'yi de kadroya dahil etti.

İşte Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesi:
Muslera, Şener, Ahmet, Seri, Adem Büyük, Selçuk, Belhanda, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy, Mariano, Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Taylan Antalyalı, Berk, Onyekuru, Feghouli, Lemina.

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