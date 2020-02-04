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Simon Falette kupada sahada

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Simon Falette'nin Kırklarelispor ile oynanacak kupa maçında sahada olacağı öğrenildi. Trabzonspor maçında kadroda olan ancak oynamayan Falette'nin Kırklarelispor'a karşısında ilk kez forma giyecek.

Simon Falette kupada sahada

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Simon Falette'nin Kırklarelispor ile oynanacak kupa maçında sahada olacağı öğrenildi. Trabzonspor maçında kadroda olan ancak oynamayan Falette'nin Kırklarelispor'a karşısında ilk kez forma giyecek.

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