Simon Falette kupada sahada Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Simon Falette'nin Kırklarelispor ile oynanacak kupa maçında sahada olacağı öğrenildi. Trabzonspor maçında kadroda olan ancak oynamayan Falette'nin Kırklarelispor'a karşısında ilk kez forma giyecek.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Simon Falette'nin Kırklarelispor ile oynanacak kupa maçında sahada olacağı öğrenildi. Trabzonspor maçında kadroda olan ancak oynamayan Falette'nin Kırklarelispor'a karşısında ilk kez forma giyecek. HASAN ALİ GERİ DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamayan Hasan Ali Kaldırım'ın iyileştiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Alanya maçında kadroda olacağı öğrenild TÜM MANŞETLER