Bır Cimbom klasiği

ikinci yarılarını çok seven, son 4 haftadaki performansıyla yine dikkat çekti.beklenen performansı sergileyemeyenise adeta yeniden doğdu.Net gol pozisyonunda iseG.Saray'da sakatlargeri döndüğünde istatistikler daha da artabilir.Süper Lig'de ilk 16 hafta tat vermeyen G.Saray, son 4 haftada ise adeta yeniden doğdu. İştahlı futbol taraftarı da coşturdu.