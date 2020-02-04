Bugünkü
Takvim

Bır Cimbom klasiği

Sezonun ikinci yarılarını çok seven G.Saray, son 4 haftadaki performansıyla yine dikkat çekti. Süper Lig'de ilk 16 hafta sonunda beklenen performansı sergileyemeyen Cimbom son 4 maçta ise adeta yeniden doğdu. İsabetli şutta 4.2 ortalama 6'ya yükseldi. Net gol pozisyonunda ise 1.6'lık oran 3.5 oldu.

Bır Cimbom klasiği
Sezonun ikinci yarılarını çok seven G.Saray, son 4 haftadaki performansıyla yine dikkat çekti. Süper Lig'de ilk 16 hafta sonunda beklenen performansı sergileyemeyen Cimbom son 4 maçta ise adeta yeniden doğdu. İsabetli şutta 4.2 ortalama 6'ya yükseldi. Net gol pozisyonunda ise 1.6'lık oran 3.5 oldu. G.Saray'da sakatlar Falcao, Saracchi ve Andone de geri döndüğünde istatistikler daha da artabilir.Süper Lig'de ilk 16 hafta tat vermeyen G.Saray, son 4 haftada ise adeta yeniden doğdu. İştahlı futbol taraftarı da coşturdu.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBır Cimbom klasiği
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri