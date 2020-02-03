Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı A Spor'da yaşanacak. Birbirinden zorlu 4 karşılaşmanın oynanacağı çeyrek final karşılaşmaları salı, çarşamba ve perşembe günlerini renklendirecek.
İşte kupada oynanacak heyecan dolu karşılaşmalar:
04 ŞUBAT 2020 SALI
20:30 TRABZONSPOR- B.B. ERZURUMSPOR | canlı
05 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA
14:30 GMG KIRKLARELİSPOR- FENERBAHÇE | canlı
20:30 AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY | canlı
06 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE
20:30 ANTALYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR | canlı
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