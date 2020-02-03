Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 03.02.2020 12:44
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 12:44

'nda çeyrek final heyecanı A 'da

'nda oynanacak 4 çeyrek final karşılaşması A 'da canlı olarak yayınlanacak. Salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla birlikte çeyrek final heyecanı da başlamış olacak. İşte A Spor'da yayınlanacak maçlar ve tarihleri...

Kupada çeyrek final heyecanı A Spor'da

'nda çeyrek final heyecanı A 'da yaşanacak. Birbirinden zorlu 4 karşılaşmanın oynanacağı çeyrek final karşılaşmaları salı, çarşamba ve perşembe günlerini renklendirecek.

İşte kupada oynanacak heyecan dolu karşılaşmalar:

04 ŞUBAT 2020 SALI
20:30 TRABZONSPOR- B.B. ERZURUMSPOR | canlı

05 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA
14:30 GMG KIRKLARELİSPOR- FENERBAHÇE | canlı
20:30 AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY | canlı

06 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE
20:30 ANTALYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR | canlı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriZiraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı A Spor'da
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri