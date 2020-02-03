Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Cengiz, birçok konuya değinirken TFF'nin harcama limitlerini arttırmasının usulsüz olduğunu söyledi. Bu konuda açıklama yapan Galatasaray Başkanı, "Açık konuşayım, TFF benim sorularımın cevaplarını vermek zorunda. Galatasaray bunu yapsaydı, şu an puan silme, para cezası vs. hepsi uygulanırdı. Bundan eminim, çünkü Sayın Nihat Özdemir, Sayın Rıdvan Dilmen'e söyledi. Peki neden diğer takım için uygulanmıyor?" dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Galatasaray, Süper Kupa'dan bu yana, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarla Türkiye'nin ve Galatasaray'ın adını tüm dünyaya adını duyurmuştur."

"KEMERBURGAZ, RİVA VE FLORYA 3 KARDEŞ GİBİ"

"Kemerburgaz, Riva ve Florya birbirine yapışık 3 kardeş gibi. Florya'yı verdiğimiz bedel üzerinden aldık. Florya şu anda aldığımız değerinin 5-6 katı. Bizim aldığımız zamandaki bedel ile şimdiki bedelin üstüne imara açılmış olması... Saha yetmiyor. Türk futbolundaki en büyük sorun bu. İngiltere'de her mahallede çim saha var. 20-30 yıl önce sokaklara sıkışmıştı çocuklar ama artık çift taraflı arabalar var. Futbol için sadece spor kulüpleri kalıyor."

"Kemerburgaz'a 6 saha yerleştireceğiz. Florya'da bir yandan devam edecek. Devletimize teşekkür ederim. 127+37 milyon TL'ye Florya'yı geri aldık. Ve bunu yapılandırdık. Devletin desteği bize legal sınırlar içindeydi. 2 yıl içinde A Takım'ı Kemerburgaz'a taşımayı hedefliyoruz. Florya'dan stada gidiş polis eskortu eşliğinde yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Futbolcuların konsantresi düşüyor."

"Buradan müjdeyi veriyorum. Kemerburgaz arazisinde ruhsatı iptal edilen madencinin fiziki olarak tahliyesine başlandı. Projesi de hazır. Bu vesileyle Galatasaray Camiası'na sesleniyorum. Buradaki yatırım 150 milyon TL. Bizde büyük inşaat şirketleri var. Oralardan rica ediyorum. Lütfen Kemerburgaz'ın yapımına destek olsunlar."

"Riva'da talep patlaması yaşandı. 1.500'e yakın villa var. Müthiş bir talep var. İlk 1 haftada 190 milyonu aşkın talep geldi. Bu, şuna yaradı, Riva'dan elde ettiğimiz gelirle Florya'yı kompanse edeceğiz."

"Geçen yıl 7 yaş grubunun 5'inde şampiyon olduk. Altınordu bir tanesinde, Trabzonspor bir tanesinde oldu. Bu vesileyle altyapı sorumlularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum."

"KÜÇÜLEREK BÜYÜYEMEZSİNİZ"

"Sürekli olarak başarıya gereksinim duyan dinamik bir süreç içerisindeyiz. Sadece mali disiplini sağlayarak, tasarruf ederek gelirinizi artırmak zorundasınız. Hedefleri büyütmek ve bu hedeflere ulaşmak durumundasınız. Küçülerek büyüyemezsiniz. UEFA'nın karşısında, bize verilen 3 yıllık periyotta 147 milyon euro açığımız vardı. Yani 1 Milyar TL. Bize verilen tolerans 5 milyon euro'ydu."

"UEFA BİZİ ANLAYIŞLA KARŞILADI"

"UEFA ile en önemli sorunumuz o'ydu. Geldiğimizde çok büyük fark vardı. Sayısız defa gittim geldim. 4 ay UEFA, 4 ay CAS süreci. O süreç, kitap olur. 30 milyon azami zarar edeceğimiz yerde 1 milyar ettik. Kendilerine dedik ki: 'Bize 4 ay süre verin.' UEFA'ya teşekkür ederim, bizi anlayışla karşıladı. Bu 4 ayda uçağın burnunu kaldırdık. Yayın, taraftar gelirleri. Taraftarımızın büyük desteği var, keza beIN SPORTS'un. Galibiyetler aldıkça gelirimiz arttı. UEFA, mali disiplini sağladığımızı gördü ve 147 milyon euro zarar etmemize rağmen bizimle 4 yıllık daha anlaşma yaptılar. 3.5 saat final sunumu yaptık. UEFA'dakiler tuvalete bile gitmedi."

"Çatallaşma stratejisi izledik. Hem esas hem usul. İlk kez CAS bir Türk takımını haklı buldu. Avrupa kupalarının yolu açıldı. Ben dahil tüm yönetim kurulu, deplasmanlara giderken masrafları cebinden ödüyor. Bu, bizi mutlu ediyor. İlk kez, çıplak gelirde artıya geçtik. Bu çok önemli, Galatasaray tarihinde yok. İlk kez mali genel kurulu ek bütçe istemeden bitirdik. Kulüplerin kurtulması için, UEFA'nın mali disiplininin uygulanması gerekir. TFF, çok değerli bir çalışma yaptı."

"KENDİ FİNANSAL FAİR PLAY KURALLARIMIZI KOYDUK"

"Biz, kendi finansal fair play kurallarımızı koyduk. Hepimiz bağımsız denetimden geçmiş raporları federasyona verdik. Federasyon bunları 15 Aralık'a kadar kabul etti. Bütün kulüpler, mali durumumuzu 15 Aralık'a kadar bildirdik. 31 Aralık'ta da TFF harcama limitlerini açıkladı. Ama 31 Aralık'tan sonra bir kulübümüz çıkıyor; 8 Ocak'ta 'Benim limitlerimi arttır.' diyor. Limiti 8 Ocak'ta 33 Milyon TL artıyor. 17 Ocak'ta da bu rakam tebliğ ediliyor. Bu da yetmiyor, 17 Ocak'ta tekrar talepte bulunuyor. 16 Milyon TL artırılıyor."

"ARTIRIM %100 USULSÜZ"

"Bu artırım %100 usulsüz. 49 Milyon TL %30 aşım payıyla birlikte o kulübe müthiş rahatlama getiriyor. Kendileri için yetersiz geliyor. Lisanstan alınan bu 49 Milyon TL ne oldu? 49 Milyon TL ile puan silme, para cezası, gibi cezalar erteleniyor. Bu olmaz. Eğer siz bir kulübe bu hakkı veriyorsanız, bize göre haksız şekilde veriyorsanız, şimdi buradan TFF'ye soruyorum: Bunu nasıl yaptınız? Nasıl oldu da bu noktadan bu noktaya geldik?"

"Siz, nasıl olur da kapılar kapandıktan sonra veya start başladıktan sonra yarışı 110 metreye çıkardınız? Geriden gelen birini nasıl öne geçirdiniz? Başkalarına da yaptınız mı?"

"TFF'DEN ŞEFFAFLIK BEKLİYORUM"

"Bu süreçten sonra şeffaflık bekliyorum. TFF kimin ne kadar limiti var açıklayacak. Lafla şeffaflık, samimiyet olmaz. Bunu göstermeniz, kanıtlamanız gerek. Açık konuşayım, TFF benim sorularımın cevaplarını vermek zorunda. Galatasaray bunu yapsaydı, şu an puan silme, para cezası vs. hepsi uygulanırdı. Bundan eminim, çünkü Sayın Nihat Özdemir, Sayın Rıdvan Dilmen'e söyledi. Peki neden diğer takım için uygulanmıyor? Acaba hangi gerekçeler getirilecek? Biz o gerekçelerin tamamını çürütmeye hazırız."

"TÜRK FUTBOLUNDA BARIŞI NASIL TESİS EDERİZ?" SORUSUNA CENGİZ:

"Hiçbir kulüp bizim düşmanımız değil. Bütün camilar bizim değerli rakiplerimiz. Aynı platformda, eşit şartlarda mücadele etmek istediğimiz rakiplerimiz. Benim yaptığım bütün sert konuşmalara lütfen bakın. Asla durup dururken sert konuştuğum bir laf yok. Siz cam kulede otururken, etrafa taş atmayın. Size de taş atarlar, kuleniz kırılır."

YARATTIĞIMIZ DEĞERLERLE DEVLETİMİZE KAZANDIRDIK

"Biz yarattığımız bütün değerlerde devletimize kazandırdık. Ali Sami Yen'den çıktık, 1 milyar 400 milyon TL kadar kazandırdık. Seyrantepe'ye geldik minimum 7 milyar dolar ile cazibe merkezi haline getirdik."