Süper Lig'de haftalardır liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor'un son 2 maçta 5 puan kaybetmesi, şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı. 41 puana sahip Yiğidolar, bu hafta sahasında 39 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i ağırlayacak, gelecek hafta da Trabzon deplasmanına çıkacak. Bu iki maç Sivas'ın yarıştaki kaderinde belirleyici olacak.

BU LİGE YÜREK DAYANMAZ

39 puanlı Başakşehir ve 38 puanlı Trabzon, ilk 7'den sadece F.Bahçe ile karşılaştı, diğer takımlarla önümüzdeki haftalarda oynayacaklar. Yine 38 puanlı Alanya da şampiyon adaylarıyla bu haftadan itibaren karşılaşacak. Güney ekibi cumartesi F.Bahçe'ye konuk olacak. 37 puanlı Kanarya ise Başakşehir ve Trabzon maçlarını geride bıraktı.

EN AVANTAJLI FİKSTÜR FENERBAHÇE'DE

Alanyaspor, G.Saray ve Sivas ile içeride oynayacak olan Kanarya, rakiplerine oranla fikstür avantajına sahip... 36 puanlı G.Saray'ın fikstürü hepsinden zor çünkü şampiyonluk yarışı yaptığı takımların hiçbiriyle ikinci yarıda karşılaşmadı. 33 puanlı Beşiktaş ise sadece Sivas'la oynadı. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Rizespor'u 2-1 yenen Beşiktaş ise sarı-kırmızılıların 3 puan gerisinde bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 20.HAFTA SONUÇLARI

SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

İşte 21. haftanın fikstürü:

7 Şubat Cuma: Yeni Malatyaspor-Ankaragücü (20.00)

8 Şubat Cumartesi: Konyaspor-Denizlispor (14.00)

8 Şubat Cumartesi: Gençlerbirliği-Trabzonspor (17.00)

8 Şubat Cumartesi: Beşiktaş-Gaziantep (17.00)

8 Şubat Cumartesi: Fenerbahçe-Alanyaspor (20.00)

9 Şubat Pazar: Kayserispor-Antalyaspor (13.30)

9 Şubat Pazar: Sivasspor-Başakşehir (16.00)

9 Şubat Pazar: Kasımpaşa-Galatasaray (19.00)

10 Şubat Pazartes: Göztepe-Ç.Rizespor (20.00)