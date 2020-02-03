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  • 03.02.2020 11:03
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 11:16

’de kim kaçıncı sırada? İşte Süper Lig'de son puan durumu ve sıralama

2020 Cemil Usta sezonu kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Haftalardır liderlik koltuğunda oturan 'un puan kayıpları, 'nin deplasmanından eli boş dönmesi ve 'u 4-1 mağlup eden iki haftada zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indirmesi sonrası zirve hesabı karıştı. İşte Süper Lig'de son puan durumu ve sıralama...

Bu lige dokunan yanar! Her maç final

'de haftalardır liderlik koltuğunda oturan 'un son 2 maçta 5 puan kaybetmesi, şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı. 41 puana sahip Yiğidolar, bu hafta sahasında 39 puanla en yakın takipçisi Medipol 'i ağırlayacak, gelecek hafta da deplasmanına çıkacak. Bu iki maç Sivas'ın yarıştaki kaderinde belirleyici olacak.

BU LİGE YÜREK DAYANMAZ

39 puanlı Başakşehir ve 38 puanlı Trabzon, ilk 7'den sadece F.Bahçe ile karşılaştı, diğer takımlarla önümüzdeki haftalarda oynayacaklar. Yine 38 puanlı Alanya da şampiyon adaylarıyla bu haftadan itibaren karşılaşacak. Güney ekibi cumartesi F.Bahçe'ye konuk olacak. 37 puanlı Kanarya ise Başakşehir ve Trabzon maçlarını geride bıraktı.

EN AVANTAJLI FİKSTÜR FENERBAHÇE'DE

, G.Saray ve Sivas ile içeride oynayacak olan Kanarya, rakiplerine oranla fikstür avantajına sahip... 36 puanlı G.Saray'ın fikstürü hepsinden zor çünkü şampiyonluk yarışı yaptığı takımların hiçbiriyle ikinci yarıda karşılaşmadı. 33 puanlı ise sadece Sivas'la oynadı. yönetimindeki ilk maçında Rizespor'u 2-1 yenen Beşiktaş ise sarı-kırmızılıların 3 puan gerisinde bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 20.HAFTA SONUÇLARI

SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

İşte 21. haftanın fikstürü:

7 Şubat Cuma: Yeni Malatyaspor-Ankaragücü (20.00)
8 Şubat Cumartesi: Konyaspor-Denizlispor (14.00)
8 Şubat Cumartesi: Gençlerbirliği- (17.00)
8 Şubat Cumartesi: Beşiktaş-Gaziantep (17.00)
8 Şubat Cumartesi: -Alanyaspor (20.00)
9 Şubat Pazar: -Antalyaspor (13.30)
9 Şubat Pazar: Sivasspor-Başakşehir (16.00)
9 Şubat Pazar: Kasımpaşa- (19.00)
10 Şubat Pazartes: Göztepe-Ç.Rizespor (20.00)

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