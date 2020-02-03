Süper Lig'de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe, Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar 9. dakikada Serdar Gürler ve 86. dakikada Oscar Estupinan'ın attığı karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Yukatel Denizlispor'un puanı 23, Göztepe'nin puanı ise 30'a yükseldi.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Göztepe öne geçti. Denizlispor savunmasından dönen topu kontrol eden Soner Aydoğdu'nun pası sonrası Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru'nun doğrudan kaleye şutunda, Göztepe kalecisi Beto güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Barrow'un ceza sahasına ortaladığı topa Aissati'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

31. dakikada ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

Göztepe karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.