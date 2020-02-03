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Terimizin son damlasına kadar savaşacağız

taraftarı, deplasmanından dönen takımı coşkuyla karşıladı. ve Ozan, “Terimizin son damlasına kadar savaşacağız” dediler.

Terimizin son damlasına kadar savaşacağız
Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'da saat 01.30'da sarı lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu'na da yoğun ilgi gösterdi. Kaptan Emre, "Yanımızda olduğunuzu gösterdiğiniz için sonuna kadar mücadele edeceğiz, sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadale edeceğiz" dedi. Ozan Tfan da "Sizden özür diliyoruz. Emre abinin dediği gibi terimizin son damlasına kadar savaşacağız" ifadesini kullandı.



DUYGU DOLU ANLAR
Gecenin geç saatlerinde taraftarların kendilerini karşılaması Fenerli futbolculara duygu dolu anlar yaşattı. Taraftar şampiyonluk inancını dile getirdi.

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