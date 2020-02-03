rabzonspor'a

deplasmandamağlup olankafilesi,saatsarı lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, teknik direktörYanal ve kaptanda yoğun ilgi gösterdi. Kaptan, "Yanımızda olduğunuzu gösterdiğiniz için sonuna kadar mücadele edeceğiz, sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadale edeceğiz" dedi. Ozan Tfan da "Sizden özür diliyoruz. Emre abinin dediği gibi terimizin son damlasına kadar savaşacağız" ifadesini kullandı.Gecenin geç saatlerinde taraftarların kendilerini karşılaması Fenerli futbolculara duygu dolu anlar yaşattı. Taraftar şampiyonluk inancını dile getirdi.