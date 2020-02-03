Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair haberlerine gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu