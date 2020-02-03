Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 03.02.2020 19:27
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 19:37

istifa mı etti? 'den flaş açıklama

(), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla başkan 'in istifa ettiğine dair haberlerine gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TFF'den flaş Nihat Özdemir açıklaması

(), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla başkan 'in istifa ettiğine dair haberlerine gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriNihat Özdemir istifa mı etti? TFF'den flaş açıklama
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri