Bugünkü
Takvim

, maçında anıldı! Kobe Bryant göz yaşlarına hakim olamadı

Helikopter sında can veren , maçında anıldı. Arkadaşı , gözyaşlarına hakim olamadı. Karşılaşmanın biletleri 100 bin dolara çıktı.

Kobe’ye gözyaşı
Helikopter sında can veren , Los Angeles Lakers maçında anıldı. Arkadaşı LeBron James, gözyaşlarına hakim olamadı. Karşılaşmanın biletleri 100 bin dolara çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKobe Bryant, Los Angeles Lakers maçında anıldı! LeBron James Kobe Bryant göz yaşlarına hakim olamadı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri