Helikopter kazasında can veren Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçında anıldı. Arkadaşı LeBron James, gözyaşlarına hakim olamadı. Karşılaşmanın biletleri 100 bin dolara çıktı. Helikopter kazasında can veren Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçında anıldı. Arkadaşı LeBron James, gözyaşlarına hakim olamadı. Karşılaşmanın biletleri 100 bin dolara çıktı.
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