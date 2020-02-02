Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER:
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük.
KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Lopes, Diego Angelo, Rienstra, Emre Taşdemir, Djedje, Gustavo, Pedro Henrique, Anthony, Situm, Mesanovic.
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