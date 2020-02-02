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  • 02.02.2020 17:56
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 18:18

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'in 20. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

'in 20. haftasında sahasında 'u konuk ediyor.

Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER:
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, .

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Lopes, Diego Angelo, Rienstra, Emre Taşdemir, Djedje, Gustavo, Pedro Henrique, Anthony, Situm, Mesanovic.

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