Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı Trabzonspor ve Fenerbahçe, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca Trabzonspor zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Krues'nin ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 0-1







15. dakikada Gustavo'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kruse'nin vuruşunda savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



16. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1







28. dakikada Yusuf Sarı'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.



32. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Campi kafa ile kale sahası içine gönderdi. Novak'ın kafa vuruşunda Altay'ın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-1







34. dakikada Vedat Muriqi'nin sağ taraftan ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topa Dirar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



42. dakikada Pereira'nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Sörloth'ün kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.



43. dakikada Isla'nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muriqi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa kornere çıkardı



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44. dakikada Vedat Muriqi'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



İlk yarı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.





