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A ve ’den ilk 5G canlı yayın

ve A işbirliği ile Türk yayıncılık tarihinde bir ilk yaşandı. Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Turkcell'in altyapısı üzerinden 5G canlı televizyon yayını gerçekleşti.

A Spor ve Turkcell’den ilk 5G canlı yayın
ve A işbirliği ile Türk yayıncılık tarihinde bir ilk yaşandı. Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Turkcell'in altyapısı üzerinden 5G canlı televizyon yayını gerçekleşti.

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