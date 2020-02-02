A Spor ve Turkcell’den ilk 5G canlı yayın

Turkcell ve A Spor işbirliği ile Türk yayıncılık tarihinde bir ilk yaşandı. Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Turkcell'in altyapısı üzerinden 5G canlı televizyon yayını gerçekleşti.
Turkcell ve A Spor işbirliği ile Türk yayıncılık tarihinde bir ilk yaşandı. Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Turkcell'in altyapısı üzerinden 5G canlı televizyon yayını gerçekleşti.
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