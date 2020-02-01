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  • 01.02.2020 18:43
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 18:58

'ın ölümünde cinayet gibi ihmal! Helikopterin 'sisli havada uçma ruhsatı yoktu'

'ın efsanevi basketbolcusu ve 13 yaşındaki kızı Gianna geçirdikleri helikopter kazası sonrası hayatlarını kaybetmişlerdi. 41 yaşındaki emekli basketbolcunun ve kızının ölüm haberi tüm dünyayı yasa boğmuştu. Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin sisli havada uçma ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kobe Bryant'ın ölümünde cinayet gibi ihmal!

'ın efsanevi basketbolcusu 'ı taşıyan helikopterin sahibi olan şirketin, sisli havalarda sefer yapma ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Bryant, geçen hafta helikopterinin düşmesi sonucu 13 yaşındaki kızı ve diğer yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

ŞİRKET SADECE AÇIK HAVALARDA UÇUŞA İZİN VERİYORDU

Reuters'a konuşan ABD Ulusal Taşımacılık Güvenliği Kurulu Sözcüsü Keith Holloway, helikopterin sahibi olan şirketinin ruhsatının sadece pilotların görüşünün açık olduğu seferlerle sınırlı olduğunu söyledi.

GÖSTERGELERE BAKARAK UÇMA SERTİFİKASI VARDI

Bununla birlikte pilot Ara Zobayan'ın federal makamlardan aldığı, sadece helikopterin göstergelerine bakarak uçabilmesini sağlayan bir sertifikası olduğu ancak pilotun kötü havalarda uçma deneyiminin az olduğu belirtiliyor.

Island Express Helicopters şirketi, Perşembe günü tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

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