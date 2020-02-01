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  • 01.02.2020 22:41
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 22:41

deplasmanda 3 puanı 'ın golüyle aldı

İspanya 1. 'nin () 22. haftasında , deplasmanda Mallorca'yı milli oyuncu 'ın attığı golle 1-0 yendi. Valladolid deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Mallorca 18 puanda kaldı.

Enes Ünal attı Real Valladolid kazandı!

İspanya 1. 'nin () 22. haftasında , deplasmanda Mallorca'yı milli oyuncu 'ın attığı golle 1-0 yendi.

Enes, takımına galibiyeti getiren golü 55. dakikada kafa vuruşuyla kaydetti.

Mallorca'da ilk 11'de sahaya çıkan Ünal, 89. dakikada yerini Fede San Emeterio'ya bıraktı.

Son haftalarda takımının en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkan Enes, bu sezon ligde 4. golünü attı.

Valladolid deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Mallorca 18 puanda kaldı.


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