Süper Lig'in 20.haftasında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın'ın ilk maçında çıktığı mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraber bitti. İkinci yarıda Gökhan Gönül'ün jeneriklik golü ile durumu 2-1'e getiren siyah beyazlılar yeni teknik direktörü ile ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 33'e yükseldi. Rizespor 24 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Diaby'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan Gönül, bekletmeden topu Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak Yılmaz, topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top Kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.







29. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson bekletmeden Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz, penaltı noktasının önünden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0







35. dakikada Mykola Morozyuk'un ortasında Victor Ruiz'in kafasından seken top ceza alanı içine yükseldi. Milan Skoda, kalesini zamanında terk edemeyen Loris Karius'tan önce kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



İKİNCİ YARI

56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ile paslaşan Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.





60. dakikada Abdullah Durak'ın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umar, ceza sahasına girip kaleci Karius'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırttığı top, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

70. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza sahası dışı sol çaprazda Umar'ın bekletmeden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.





79. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Ljajic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 1-2.





Mücadelede başka gol olmadı Beşiktaş Süper Lig'de 2 maç aradan sonra Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi.