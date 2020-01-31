TFF Süper Lig'de oynanacak 21-25. hafta maçlarının programlarını açıkladı. Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 23 Şubat 2020 Pazar saat 19.00'da oynanacağı bildirildi.
İŞTE 21-25. HAFTANIN PROGRAMI
TFF Süper Lig'de oynanacak 21-25. hafta maçlarının programlarını açıkladı. Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 23 Şubat 2020 Pazar saat 19.00'da oynanacağı bildirildi.
İŞTE 21-25. HAFTANIN PROGRAMI
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