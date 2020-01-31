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  • Son Güncelleme: 31.01.2020 17:32

Son dakika: - derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre Süper Lig'de oynanacak 21-25. hafta maçlarının programlarını açıkladı. Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak olan - derbisinin 23 Şubat 2020 Pazar saat 19.00'da oynanacağı bildirildi.

F.Bahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de oynanacak 21-25. hafta maçlarının programlarını açıkladı. Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak olan - derbisinin 23 Şubat 2020 Pazar saat 19.00'da oynanacağı bildirildi.

İŞTE 21-25. HAFTANIN PROGRAMI





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