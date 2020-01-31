Süper Lig'in 20. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından ikisi kozlarını Akyazı'da paylaşacak. Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen Alper Potuk ve Zanka yer almazken, Simon Falette kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımız, 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.



Kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.