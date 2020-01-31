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Antalya’ya imza attı

eski Beşiktaşlı 'ü renklerine bağladı. ekibi Jahovic, ve Podolski'nin ardından Ersan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ersan Adem Gülüm Antalya’ya imza attı
Antalyaspor eski Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm'ü renklerine bağladı. ekibi Jahovic, ve Podolski'nin ardından Ersan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

ARA TRANSFERDE BUGÜN SON GÜN
ara transfer tescil dönemi bugün sona erecek. Takımlar anlaştıkları futbolcularla saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

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