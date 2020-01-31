Ersan Adem Gülüm Antalya’ya imza attı

Antalyaspor eski Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm'ü renklerine bağladı. Akdeniz ekibi Jahovic, Sinan Gümüş ve Podolski'nin ardından Ersan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
ARA TRANSFERDE BUGÜN SON GÜN
Futbolda ara transfer tescil dönemi bugün sona erecek. Takımlar anlaştıkları futbolcularla saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.
ARA TRANSFERDE BUGÜN SON GÜN
Futbolda ara transfer tescil dönemi bugün sona erecek. Takımlar anlaştıkları futbolcularla saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.
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