Tahkim’den Trabzon ve Fener’e ret

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limidi ve transfer tescili ile ilgili yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "F.Bahçe'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ve Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimine ilişkin başvurusu" reddedildi" denildi. Bu arada F.Bahçe ara transfer döneminin 18.00'da sona erecek olmasına yaptıkları itirazın reddedilmesine tepki gösterdi. Trabzonspor'un da Nwakaeme için yaptığı itirazı da kabul etmedi. Nwakaeme derbide olmayacak.
- Spor
- 31.01.2020
- Gazete
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