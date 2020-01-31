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Tahkim’den Trabzon ve Fener’e ret

, F.Bahçe’nin harcama limiti ve tescili ile ilgili itirazını reddetti. Kurul ayrıca ’un ’nin kartı için yaptığı itirazı da kabul etmedi.

Tahkim’den Trabzon ve Fener’e ret
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limidi ve tescili ile ilgili yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "F.Bahçe'nin Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ve Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimine ilişkin başvurusu" reddedildi" denildi. Bu arada F.Bahçe ara transfer döneminin 18.00'da sona erecek olmasına yaptıkları itirazın reddedilmesine tepki gösterdi. Trabzonspor'un da Nwakaeme için yaptığı itirazı da kabul etmedi. Nwakaeme derbide olmayacak.

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