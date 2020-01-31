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ters köşe yaptı!

’ı kadrosuna katması beklenen ’nın ’nin durumundan faydalanıp 2.8 milyon ’nun üzerine çıkmadığı, Fener yönetiminin de bu rakama rest çektiği iddia edildi.

Brescia ters köşe yaptı!
Fenerbahçe'nin limit problemini aşma konusunda kilit isimlerden birisi olan Miha Zaj'ın inde Brescialı yöneticilerin tavrının Sarı- Lacivertli yönetimi adeta çıldırttığı iddia edildi. F.Bahçe'nin 3.5 ile 4 milyon Euro arasında satmayı planladığı Zajc için son teklifin 2.8 milyon Euro olduğu iddia edildi. Bu rakama satılması durumunda ciddi bir şekilde zarar edileceği için Fener yönetiminin Brescia'ya rest çektiği ve bu transferin çıkmaza girdiği ifade edildi.

ZAJC YAZA KALDI!
UEFA ile FFP anlaşması devam eden Fenerbahçe, Miha Zajc'ı yaz transfer döneminde satarak kaynak oluşturmaya çalışacak.

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